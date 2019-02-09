Килиан Мбаппе: Время «ПСЖ» в Лиге чемпионов, хотя не стоит слишком торопить события

Футбол 09 февраля 2019 09:00 Источник: FourFourTwo Автор: Липкин Антон

На следующей неделе чемпионы Франции проведут первый матч 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед».

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о шансах команды на победу в Лиге чемпионов.

«Это будет непросто, но мы должны продолжать бороться и не сдаваться, – приводит слова 20-летнего француза FourFourTwo. – Думаю, наше время придет, хотя мы не должны слишком торопить события. Чтобы добиться победы, нужно пройти все этапы на пути к ней. И если мы будем продолжать в том же духе, наше время придет.

Лигу чемпионов выигрывают на поле. Так что все зависит от нас самих. Мы должны выполнять свою работу. Мы создаем по-настоящему сильную команду. Думаю, это видно. Теперь нам нужно идти дальше, потому что этого недостаточно для победы в Лиге чемпионов. Мы прибавляем, становимся лучше и работаем каждый день. Нужно продолжать так же и дальше».

Напомним, 12 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд». Ответный матч пройдет 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.