Нико Ковач: Маловероятно, что Нойер сыграет с «Шальке»

Футбол 09 февраля 2019 12:38 Источник: ФК «Бавария» Автор: Липкин Антон

Чемпионы Германии готовятся к матчу 21-го тура бундеслиги.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности команды к матчу 21-го тура бундеслиги с «Шальке».

В среду чемпионы Германии в дополнительное время победили «Герту» (3:2) и вышли в четвертьфинал Кубка Германии.

«120 минут не стали для нас проблемой, – приводит слова хорвата официальный сайт «Баварии». – Команда продемонстрировала отличный настрой, сплоченность и желание сражаться. То же самое я ожидаю и в субботу. Хорошо, что в этом матче никто из игроков не получил травму.

Участие Нойера в игре с «Шальке»? Маловероятно, что он выйдет на поле».

Напомним, в пятницу на прошлой неделе 32-летний голкипер получил травму руки и пропустил матч предыдущего тура с «Байером» (1:3).

Матч «Бавария» – «Шальке» пройдет 9 февраля на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Начало – 20:30 (мск).