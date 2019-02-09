Нико Ковач: Маловероятно, что Нойер сыграет с «Шальке» - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 12:38Источник: ФК «Бавария»Автор: Липкин Антон

Нико Ковач: Маловероятно, что Нойер сыграет с «Шальке»

Чемпионы Германии готовятся к матчу 21-го тура бундеслиги.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности команды к матчу 21-го тура бундеслиги с «Шальке».

В среду чемпионы Германии в дополнительное время победили «Герту» (3:2) и вышли в четвертьфинал Кубка Германии.

«120 минут не стали для нас проблемой, – приводит слова хорвата официальный сайт «Баварии». – Команда продемонстрировала отличный настрой, сплоченность и желание сражаться. То же самое я ожидаю и в субботу. Хорошо, что в этом матче никто из игроков не получил травму.

Участие Нойера в игре с «Шальке»? Маловероятно, что он выйдет на поле».

Напомним, в пятницу на прошлой неделе 32-летний голкипер получил травму руки и пропустил матч предыдущего тура с «Байером» (1:3).

Матч «Бавария» – «Шальке» пройдет 9 февраля на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Начало – 20:30 (мск).

#бундеслига#фк бавария#фк шальке#ковач нико#нойер мануэль
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