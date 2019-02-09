Шкриньяр продлит контракт с «Интером» и будет получать три миллиона евро в год

Словак играет за «нерадзурри» с 2017 года.
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр близок к продлению контракта с клубом, сообщает Corriere dello Sport.
Новое соглашение 23-летнего словака с «нерадзурри» будет рассчитано до 2023 года, а зарплата игрока вырастет с нынешних 1,7 миллиона до трех миллионов евро.
Таким образом, «Интер» рассчитывает отбить интерес к защитнику со стороны ведущих европейских клубов, поскольку ранее сообщалось об интересе к Шкриньяру со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».
При этом в новом контракте не будет прописана сумма отступных. Клуб старался избежать такой опции, а сторона игрока не настаивала на ее включении.
Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года после перехода из «Сампдории». За полтора сезона он провел за команду 68 матчей и забил четыре гола.