16-летний хавбек «Монако» Ганнибал может продолжить карьеру в «Баварии» - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 16:47Источник: BildАвтор: Сметанникова Дарья

16-летний хавбек «Монако» Ганнибал может продолжить карьеру в «Баварии»

«Бавария» заинтересована в полузащитнике «Монако» Ганнибале Межбри. Об этом сообщает Bild.

Контракт 16-летнего хавбека с «Монако» истекает в 2021 году. Сам француз изъявил желание покинуть структуру «Монако», где выступает за молодежную команду.

Отец Ганнибала также отметил желание сына уйти из стана монегасков. Межбри также выступает в составе молодежной сборной Франции.

Напомним, что «Монако» после 23 туров занимает 18-е место в турнирной таблице лиги 1. «Бавария» идет третьей в турнирной таблице бундеслиги.

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