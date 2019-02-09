«Хоффенхайм» вырвал ничью в матче с «Боруссией» Д, уступая 0:3 к 75-й минуте - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 19:25Источник: «Советский спорт»

«Хоффенхайм» вырвал ничью в матче с «Боруссией» Д, уступая 0:3 к 75-й минуте

В матче 21-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграла вничью с «Хоффенхаймом» – 3:3.

У хозяев поля голами отметились Джейдон Санчо (32-я минута), Марио Гетце (43) и Рафаэл Геррейру (66), а у гостей дубль оформил Исак Бельфодиль (75, 87) и единожды отличился Павел Кадержабек (83).

«Боруссия», потерпевшая всего одно поражение в бундеслиге, с 50 очками лидирует в турнирной таблице, а «Хоффенхайм» расположился на девятой строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре «шмели» 18 февраля на выезде сыграют с «Нюрнбергом», а сине-белые двумя днями ранее примут «Ганновер».

#бундеслига#фк боруссия дортмунд#фк хоффенхайм
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