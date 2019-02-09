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Футбол09 февраля 2019 20:03Источник: «Советский спорт»

«Спартак» уступил «Словану» в контрольном матче

Футболисты «Спартака» проиграли «Словану» в товарищеском матче со счетом 1:3.

В составе братиславской команды голами отметились Андраж Шпорар (20-я и 47-я минуты) и Давид Хольман (31). У московского клуба отличился Георгий Мелкадзе (84).

В следующем контрольном матче красно-белые 12 февраля сыграют против словенской «Муры».

Белек (Турция)
Товарищеские матчи

«Спартак» – «Слован» – 1:3 (0:2)

«Спартак»: Селихов (Максименко, 11), Рассказов (Ташаев, 65), Джикия (Гапонов, 61), Боккетти (Кутепов, 46), Айртон (Комбаров, 61), Глушаков (к) (Гулиев, 61), Зобнин (Фернандо, 46), Педро Роша (Ломовицкий, 46), Ханни (Игнатов, 61), Луис Адриано (Глушенков, 61), Зе Луиш (Мелкадзе, 61).

Запасной: Полубояринов.

«Слован»: Грейф, Апо, де Кампс (Дражич, 61), Рхасалла, Любичич, Шпорар, Сухоцкий, Хольман (Дельградо, 80), Божиков, Чаврич, Байрич.

Запасные: Шулла, Рабиу, Чмиянич, Ячкуляк, Потома, Гузмич.

Предупреждения: Хольман, 26. Гулиев, 83. Фернандо, 86.

#Футбол-Россия#фк слован братислава#фк спартак#товарищеские матчи
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