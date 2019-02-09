Олег Кононов: Поражение в матче со «Слованом» было ожидаемо

Футбол 09 февраля 2019 21:42 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Слована» (1:3) в контрольном матче.

— То, что проиграли, это, конечно, минус, но это было ожидаемо с учетом того, что команды находятся в разных стадиях готовности. «Слован» играет уже 16-го февраля, и поэтому они побыстрее, посвежее. Мы проводим свою работу, направленную на то, что команда тренируется в двухразовом режиме. Что касается физической подготовки, то мы не смогли бы играть на такой же свежести и легкости. Это будет четвертый сбор. Мы предполагали, что будет тяжело, я говорил об этом игрокам. В первую очередь мы не успевали за быстрыми игроками соперника. Из-за этого были пропущены голы.

Что с Селиховым? Я не думаю, что там что-то серьезное. Просто почувствовал боль в спине. Он у нас и до этого пропустил одну тренировку, - передает слова Кононова «Матч ТВ».

Добавим, что в следующем контрольном матче красно-белые 12 февраля сыграют против словенской «Муры».