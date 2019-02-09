Голы Левандовски и Гнабри помогли «Баварии» обыграть «Шальке»

Футбол 09 февраля 2019 22:38 Источник: «Советский спорт»

В матче 21-го тура чемпионата Германи «Бавария» на своем поле обыграла «Шальке – 3:1.

Счет открыл защитник гостей Джеффри Брума, отправивший мяч в свои ворота на 11-й минуте встречи. Его партнер по команде Ахмед Кутуджу на 25-й минуте восстановил равенство в счете.

Затем забивали только хозяева поля, на 27-й минуте отличился Роберт Левандовски, на 57-й – Серж Гнабри.

«Бавария» с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Шальке» расположился на 13-й строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем матче подопечные Нико Ковача 15 февраля на выезде сыграют с «Аугсбургом», а «горняки» на следующий день примут «Фрайбург».