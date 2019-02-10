Нико Ковач: Победили в игре с «Шальке» полностью заслуженно

Футбол 10 февраля 2019 01:38 Источник: ФК «Бавария»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач – о победе над «Шальке» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

– Я считаю, что в первом тайме мы показали действительно очень хорошую игру. Во втором тайме эпизодами мы тоже играли хорошо. Но было заметно, что посреди недели мы отыграли 120 минут.

Сегодня это было видно и в Дортмунде. Когда после 75 минут ты ведешь 3:0, подобное не должно происходить. Так что мы были предупреждены. Но я считаю, что мы победили полностью заслуженно, – приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии».