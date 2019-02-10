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Футбол10 февраля 2019 01:43Источник: ФК «Бавария»

Доменико Тедеско: С самого начала не смогли хорошо войти в игру

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско – о поражении от «Баварии» (1:3) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

– В целом мы потерпели заслуженное поражение. Считаю, что в первую очередь мы с самого начала не смогли хорошо войти в игру. Мы были слишком пассивны.

В перерыве мы договорились, что постараемся прибавить, но в итоге в середине нашего лучшего отрезка мы пропустили снова.

К сожалению, мы играли с опаской. Если хочешь зацепиться за очки в Мюнхене, то должен обороняться не только у своих ворот, но и впереди. Нам это не удалось, – приводит слова Тедеско официальный сайт «Баварии».

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