Серж Гнабри: Знали как сыграл Дортмунд и прекрасно осознавали, что стоит на кону

Футбол 10 февраля 2019 01:50 Источник: ФК «Бавария»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри – о победе над «Шальке» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

– Лично для меня это была отличная неделя. Для «Баварии» в итоге тоже. Важно, что в кубке Германии мы прошли дальше, а сегодня взяли три очка. Это придаст нам уверенности в своих силах.

Мы знали как сыграл Дортмунд и поэтому прекрасно осознавали, что стоит на кону. Мы будем в каждом туре показывать лучшее, на что мы способны, и постараемся таким образом догнать их, – приводит слова Гнабри официальный сайт «Баварии».

Напомним, дортмундская «Боруссия» на своем поле упустила победу над «Хоффенхаймом» (3:3), ведя 3:0 к 75-й минуте.