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Футбол10 февраля 2019 10:00Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Хамес Родригес: «Боруссии» теперь будет сложнее

На данный момент мюнхенский клуб отстает от «шмелей» на 5 очков.

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес высказался о положении дел в чемпионской гонке, отметив, что лидеру бундеслиги – дортмундской «Боруссии» придется непросто.

«Теперь на футболистах «Боруссии» будет сказываться давление. Им еще предстоит приехать к нам.

Мы тоже постоянно находимся под давлением. Но я думаю, что «Боруссии» теперь будет сложнее», – цитирует Хамеса «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Баварии».

В последнем матче «Боруссия» сыграла вничью (3:3) с «Хоффенхаймом».

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