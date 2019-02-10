Хамес Родригес: «Боруссии» теперь будет сложнее

Футбол 10 февраля 2019 10:00 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент мюнхенский клуб отстает от «шмелей» на 5 очков.

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес высказался о положении дел в чемпионской гонке, отметив, что лидеру бундеслиги – дортмундской «Боруссии» придется непросто.

«Теперь на футболистах «Боруссии» будет сказываться давление. Им еще предстоит приехать к нам.

Мы тоже постоянно находимся под давлением. Но я думаю, что «Боруссии» теперь будет сложнее», – цитирует Хамеса «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Баварии».

В последнем матче «Боруссия» сыграла вничью (3:3) с «Хоффенхаймом».