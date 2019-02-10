Новичок «Монако»: В этом году нам предстоит непростая задача

Футбол 10 февраля 2019 09:30 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Игрок перебрался в лигу 1 из «Лестера» на правах аренды до конца сезона.

Хавбек сборной Португалии Адриен Силва поделился эмоциями от переезда в чемпионат Франции, отметив главные цели «Монако» на текущий сезон.

«Я горд, что представляю цвета «Монако». Для меня было важно знать тренера, с которым предстоит работать. В этом году нам предстоит непростая задача и я рад помочь команде. Это очень важный момент для клуба, начинается новый этап. Я борец и футбол моя страсть.

Я хорошо себя чувствую, и готов играть на высоком уровне. Никто не может выиграть матч за счет индивидуальных качеств одного игрока, результат будет зависеть от коллектива. Если мы хотим выйти из зоны вылета, то нужно делать это вместе», – цитирует Силву «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Монако».

На данный момент подопечные Леонарду Жардима занимают предпоследнее, 19-е место в таблице чемпионата страны, набрав 18 очков.