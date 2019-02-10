Александр Хацкевич: Украина не может сыграть с Россией. Для спорта – это точно не плюс - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 11:20Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Александр Хацкевич: Украина не может сыграть с Россией. Для спорта – это точно не плюс

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о политических отношениях между Россией и Украиной, отметив, что эта ситуация негативно влияет на спорт в целом.

«Беспокоит, что многие страны переживают войны. Украина. Сирия. Все с кем-то конфликтуют. Борьба религий. На футболе это тоже отражается. Одна страна не может играть с другой. И в еврокубках, и на уровне сборных. Азербайджан не может сыграть с Арменией. Украина с Россией. Для спорта – это точно не плюс.

Что думаю о нынешней спортивной журналистике в Украине? Сейчас каждый может выразить свое мнение. Но навязывать его не нужно. Потому что есть журналисты, которые считают, что должно быть вот так. Тот же мир мне тоже не безынтересен. Есть и заказные статьи. Вы пишите, будьте добры, но не навязывайте. Кто-то анализирует и считает, что должно быть вот так», – цитирует Хацкевича Footballhub.com.ua.

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