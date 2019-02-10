Юрий Ковтун: «Спартак» серьезно перестраивает свою игру - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 13:29Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Гичунцев Артур

Юрий Ковтун: «Спартак» серьезно перестраивает свою игру

Накануне подопечные Олега Кононова проиграли в Белеке «Словану».

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун дал комментарий после поражения красно-белых в контрольном матче против «Слована» (1:3).

«У красно-белых еще есть время. Это не последний матч на сборах. Не во всех играх удается побеждать, тем более, что «Спартак» сейчас серьезно перестраивает свою игру. Тренер пробует какие-то сочетания футболистов. Но я думаю, что определенные плюсы есть даже в поражении.

Можно увидеть, над чем еще предстоит работать и убрать отрицательные моменты, чтобы они не повторялись. В этом тоже есть смысл в товарищеских матчах», – цитирует Ковтуна «Евро-Футбол.Ру».

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