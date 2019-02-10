Константин Зырянов: Если «Зенит» упустит чемпионство, следующего года Семаку могут не дать - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 15:06Источник: «Спорт день за днем»Автор: Липкин Антон

Константин Зырянов: Если «Зенит» упустит чемпионство, следующего года Семаку могут не дать

«Зенит» лидирует в премьер-лиге, опережая «Краснодар» на одно очко.

Главный тренер молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов высказался о работе Сергея Семака с основным составом.

– Все шло к тому, что «Зенит» должен возглавить российский тренер, – приводит «Спорт день за днем» слова Зырянова. – Это давно напрашивалось. С Сергеем все логично и обоснованно. Он прошел через все ступени. Работал в «Зените». Возглавлял «Уфу» – команду премьер-лиги, причем успешно. Результата он там добился, хотя это был его первый опыт самостоятельной работы. Все логично. Я желаю ему стать с командой чемпионом России в этом сезоне!

– Вы считаете, это реально для «Зенита»?
– Да, конечно! Тем более, я полагаю, что, если в этом году «Зенит» упустит чемпионство, следующего года Сергею Богдановичу могут и не дать.

Напомним, после 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги, опережая «Краснодар» на одно очко.

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