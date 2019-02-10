Головин занял 7-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Об этом сообщает газета L'Équipe.
Полузащитник сборной России Александр Головин, ставший игроком «Монако» летом 2018 года, получает во Франции 225 тысяч евро в месяц.
Согласно источнику, самым высокооплачиваемым футболистом клуба является форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао (750 тысяч евро).
На второй позиции расположился испанский хавбек Сеск Фабрегас (600 тысяч евро), а замкнул тройку лучших защитник сборной Польши Камил Глик, который получает 290 тысяч евро.
Полный список:
1. Радамель Фалькао – 750 тысяч евро
2. Сеск Фабрегас – 600 тыс.
3. Камил Глик – 290 тыс.
4. Стеван Йоветич – 280 тыс.
5. Маркуш Лопеш – 280 тыс.
6. Джибриль Сидибе – 240 тыс.
7. Александр Головин – 225 тыс.
8. Насер Шадли – 215 тыс.
9. Даниэль Субашич – 190 тыс.
10. Налдо – 170 тыс.