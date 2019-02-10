Головин занял 7-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков «Монако» - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 16:14Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Головин занял 7-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Об этом сообщает газета L'Équipe.

Полузащитник сборной России Александр Головин, ставший игроком «Монако» летом 2018 года, получает во Франции 225 тысяч евро в месяц.

Согласно источнику, самым высокооплачиваемым футболистом клуба является форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао (750 тысяч евро).

На второй позиции расположился испанский хавбек Сеск Фабрегас (600 тысяч евро), а замкнул тройку лучших защитник сборной Польши Камил Глик, который получает 290 тысяч евро.

Полный список:

1. Радамель Фалькао – 750 тысяч евро

2. Сеск Фабрегас – 600 тыс.

3. Камил Глик – 290 тыс.

4. Стеван Йоветич – 280 тыс.

5. Маркуш Лопеш – 280 тыс.

6. Джибриль Сидибе – 240 тыс.

7. Александр Головин – 225 тыс.

8. Насер Шадли – 215 тыс.

9. Даниэль Субашич – 190 тыс.

10. Налдо – 170 тыс.

#Футбол-Россия#рпл#фк монако#головин александр сергеевич
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