Головин занял 7-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Футбол 10 февраля 2019 16:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает газета L'Équipe.

Полузащитник сборной России Александр Головин, ставший игроком «Монако» летом 2018 года, получает во Франции 225 тысяч евро в месяц.

Согласно источнику, самым высокооплачиваемым футболистом клуба является форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао (750 тысяч евро).

На второй позиции расположился испанский хавбек Сеск Фабрегас (600 тысяч евро), а замкнул тройку лучших защитник сборной Польши Камил Глик, который получает 290 тысяч евро.

Полный список:

1. Радамель Фалькао – 750 тысяч евро

2. Сеск Фабрегас – 600 тыс.

3. Камил Глик – 290 тыс.

4. Стеван Йоветич – 280 тыс.

5. Маркуш Лопеш – 280 тыс.

6. Джибриль Сидибе – 240 тыс.

7. Александр Головин – 225 тыс.

8. Насер Шадли – 215 тыс.

9. Даниэль Субашич – 190 тыс.

10. Налдо – 170 тыс.