Голевая передача Караваева не помогла «Витессу» в матче с «Гронингеном»

Команда Слуцкого вновь пропустила на последней минуте.
«Витесс» проиграл «Гронингену» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Голландии на «Хитачи Стэдион».
Единственный гол гостей на счету алжирца Уссамы Дарфалу, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев.
Отметим, что в третьем матче подряд команда Леонида Слуцкого пропустила на последней минуте – решающий гол забил полузащитник Мохамед Эль-Ханкури.
«Витесс» не может победить в четырех матчах подряд, включая поражение от АЗ (0:2) в Кубке Голландии. В случае победы «Утрехта» над «ПСВ» команда из Арнема рискует опуститься на шестое место.
В 22-м туре 16 февраля «Витесс» сыграет дома с «Виллем II».
Чемпионат Голландии
21-й тур
«Гронинген» – «Витесс» – 2:1 (1:1)
Голы: Сирхейс, 13. Эль-Ханкури, 90 – Дарфалу (Караваев), 34.