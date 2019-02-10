Голевая передача Караваева не помогла «Витессу» в матче с «Гронингеном»

Футбол 10 февраля 2019 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Команда Слуцкого вновь пропустила на последней минуте.

«Витесс» проиграл «Гронингену» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Голландии на «Хитачи Стэдион».

Единственный гол гостей на счету алжирца Уссамы Дарфалу, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев.

Отметим, что в третьем матче подряд команда Леонида Слуцкого пропустила на последней минуте – решающий гол забил полузащитник Мохамед Эль-Ханкури.

«Витесс» не может победить в четырех матчах подряд, включая поражение от АЗ (0:2) в Кубке Голландии. В случае победы «Утрехта» над «ПСВ» команда из Арнема рискует опуститься на шестое место.

В 22-м туре 16 февраля «Витесс» сыграет дома с «Виллем II».

Чемпионат Голландии

21-й тур

«Гронинген» – «Витесс» – 2:1 (1:1)

Голы: Сирхейс, 13. Эль-Ханкури, 90 – Дарфалу (Караваев), 34.