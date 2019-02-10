Головин был заменен в матче с «Монпелье» из-за травмы

Футбол 10 февраля 2019 18:40 Автор: Липкин Антон

Российский полузащитник покинул поле на 68-й минуте.

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 24-го тура лиги 1 с «Монпелье» на стадионе «Моссон».

На 63-й минуте в подкате против 23-летнего игрока сборной России сыграл португальский защитник «Монпелье» Педру Мендеш.

После этого хозяева провели затяжную атаку и сравняли счет, а еще через три минуты Головин, прихрамывая, вынужден был покинуть поле.

Этот матч стал для полузащитника 21-м в составе монегасков. В двух предыдущих ему удалось отличиться: Головин забил свои первые голы в Кубке лиги и чемпионате.

Следующий матч «Монако» проведет 16 февраля, когда в 25-м туре примет «Нант» на стадионе «Луи II».