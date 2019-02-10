Валерий Гладилин: Пропустить на сборах даже три мяча – это не так страшно

Футбол 10 февраля 2019 21:32 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин – о поражении от «Слована» (1:3) в товарищеском матче на сборе в Турции.

– Вчера в товарищеском матче со «Слованом» по причине болей в спине практически сразу был заменен голкипер Александр Селихов. Не намечается ли проблем во вратарской линии команды?

– Я не вижу у «Спартака» вратарской проблемы. Пропустить на сборах даже три мяча – это не так страшно.

Пока лечатся два голкипера, всегда можно привлечь молодого парня из дубля или из «Спартака-2». Не нужно никого покупать в эту линию, потому что парни поправятся, и четыре вратаря будут уже перебором.

А то, что Максименко пропускает, но он же не всегда это делает. Идет рабочий процесс. И потом, я считаю Александра хорошим вратарем. Да, в команде сейчас один голкипер, но Акинфеев, например, один стоял десять лет в ЦСКА, – приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.ру».