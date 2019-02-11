Йон Гудни Фьолусон: Когда получил красную карточку на Старридже, из "Баварии" больше не звонили

Футбол 11 февраля 2019 10:47 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Исландский защитник "Краснодара" Йон Гудни Фьолусон рассказал о том, как он побывал на просмотре в мюнхенской "Баварии".

Еще в 19 лет меня заметили скауты ПСВ — наверное, видели пару матчей или видеонарезок — позвонили агенту. Я съездил на просмотр в Голландию, неплохо, как мне казалось, смотрелся, но контракт мне не предложили.

Следующими были две подряд поездки в «Баварию». Не знаю, был ли именно Луи ван Гал заинтересован лично, но в первый раз я провел много тренировок со второй командой и однажды — с главной. Рибери, Роббен, Швайнштайгер — рядом с этими звездами старался себя проявить. Думал, что получалось, потому что спустя пару недель мне снова позвонили и позвали на предсезонный турнир в Англию вместе с молодежкой «Баварии».

В Англии мы играли со второй командой «Челси» — там тогда числились многие будущие звезды. Я вышел в основе и играл персонально против Дэниела Старриджа. В начале второго тайма я попытался догнать его после длинного заброса за спину, заплел ему ноги и получил красную карточку.

После игры я вернулся обратно в Исландию, а из «Баварии» больше не звонили. Признаться, ужасно себя чувствовал в тот момент, - рассказал Фьолусон в интервью Sport24.ru.