Матч «Енисей» – «Ростов» перенесен в Сочи из-за Универсиады

Футбол 11 февраля 2019 11:16 Источник: ФК «Енисей» Автор: Липкин Антон

Игра пройдет 3 марта на стадионе «Фишт».

Матч 18-го тура премьер-лиги «Енисей» – «Ростов» перенесен в Сочи, сообщает официальный сайт красноярского клуба.

Решение о переносе игры на резервный стадион связано с проведением в Красноярске Зимней Универсиады, во время которой будет задействован стадион «Центральный».

Таким образом, матч «Енисей» – «Ростов» пройдет 3 марта на стадионе «Фишт». Начало – 15:30 (мск). После этого команда Дмитрия Аленичева проведет два матча в гостях – с «Крыльями Советов» в Самаре (9 марта) и с «Арсеналом» в Туле (15 марта).

Первый домашний матч «Енисея» в Красноярске состоится 30 марта, когда «львы» примут «Рубин».

Добавим, что Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.