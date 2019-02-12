«Спартак» сыграл вничью с «Мурой» на сборе в Белеке

Футбол 12 февраля 2019 16:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Московский «Спартак» проводит тренировочный сбор перед второй частью сезона в турецком Белеке.

В рамках сбора «Спартак» провел товарищеский матч против словенской «Муры». Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

В составе московской команды на 12-й минуте реализовал пенальти нападающий Луис Адриано. Сравнял счет в матче также с пенальти Амадей Мароша на 47-й минуте.

Ранее подопечные Олега Кононова сыграли вничью с «Марибором» (1:1), а также провели товарищеский матч с казахстанским «Актобе» (2:2) и «Слованом» (1:3).

Заключительный сбор «Спартака» пройдет в Белеке, где красно-белые 24 февраля сыграют с «Шерифом».

Первый матч в РПЛ после перерыва «Спартак» проведет 3 марта против «Краснодара» в Москве.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия (к), Боккетти, Комбаров (Айртон, 46), Гулиев (Глушаков, 46), Зобнин (Игнатов, 62), Ломовицкий (Глушенков, 46), Ханни (Мелкадзе, 46), Педро Роша (Ташаев, 46), Луис Адриано (Зе Луиш, 46)