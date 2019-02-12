Черчесов посетил матч «Спартака» и «Муры» (фото)

Футбол 12 февраля 2019 17:19 Источник: ФК «Спартак» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на зимнем сборе в Турции.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил контрольный матч московского «Спартака» со словенским клубом «Мура».

На нашем матче сегодня снова присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.#КрасноБелыеСборы 🇹🇷 #ФКСпартакФКМура – 1:1 pic.twitter.com/IMvzcwtEmF — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 февраля 2019 г.

Поединок состоялся городе Белек и завершился со счетом 1:1. В составе красно-белых с пенальти отличился форвард Луис Адриано.

24 февраля подопечные Олега Кононова проведут игру против «Шерифа».