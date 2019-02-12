Черчесов посетил матч «Спартака» и «Муры» (фото) - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 17:19Источник: ФК «Спартак»Автор: Гичунцев Артур

Черчесов посетил матч «Спартака» и «Муры» (фото)

Встреча прошла на зимнем сборе в Турции.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил контрольный матч московского «Спартака» со словенским клубом «Мура».

Поединок состоялся городе Белек и завершился со счетом 1:1. В составе красно-белых с пенальти отличился форвард Луис Адриано.

24 февраля подопечные Олега Кононова проведут игру против «Шерифа».

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