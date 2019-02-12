Футбол 12 февраля 2019 17:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Суд Норвегии отложил заседание по делу новичка «Енисея»

Ранее сообщалось, что августе прошлого года Сарр, выступавший за «Молде», был оправдан по другому делу об изнасиловании, однако суд обязал его выплатить женщине 150 тысяч крон в качестве компенсации.