Суд Норвегии отложил заседание по делу новичка «Енисея»

Ранее сообщалось, что августе прошлого года Сарр, выступавший за «Молде», был оправдан по другому делу об изнасиловании, однако суд обязал его выплатить женщине 150 тысяч крон в качестве компенсации.
Суд Норвегии отложил заседание по делу об изнасиловании полузащитника «Енисея» Бабакара Сарра. Об этом сообщает Nettavisen.
По информации издания, причиной отмены послужил отказ главного свидетеля явиться в суд. Отмечается, что это близкий друг игрока.
Также сообщается, что новая дата заседания будет назначена 13 февраля.