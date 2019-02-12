Олег Кононов: Есть компоненты, над которыми еще надо поработать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол12 февраля 2019 18:18Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Олег Кононов: Есть компоненты, над которыми еще надо поработать

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги контрольного матча со словенским клубом «Мура» (1:1).

— Можете подвести итоги игры и этого тренировочного сбора?
— Сбор прошел, самое главное, удачно в том, что мы довели до конца планируемую работу: игроки выложились, получили нагрузку, необходимую на этот период. Было тяжело играть — это следствие непростого сбора, а соперник очень хотел играть на контратаках, проводить быстрые атаки. Где-то пару моментов у них было, а все остальное мы пресекали.

Что касается сбора и игры — есть компоненты, над которыми еще надо поработать, для этого у нас есть еще четвертый сбор, а то что уже просматривается определенная организация игры — для меня очевидно. Если брать в целом, все требования, которые мы даем игрокам, — будет значительно видно в первой игре чемпионата. Для этого нам надо еще поработать.

— В процентном соотношении можно выразить уровень готовности игроков?
— Нет, пока еще не могу сказать, потому что уровень готовности показан, когда команда свежая, когда команда бежит. Сейчас на эту тему нет смысла говорить — мы в другом состоянии.

— Вас не пугает обилие ошибок в обороне?
— Ну на данный момент, если мы берем ту игру, которую мы проиграли «Словану», то там больше ошибок. В этот раз — меньше. Меня ничего не пугает, потому что это тренировочные сборы, - приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Добавим, что в следующем товарищеском матче «Спартак» 24 февраля сыграет с «Шерифом»., а первый матч в чемпионате России после перерыва «Спартак» проведет 3 марта против «Краснодара» в Москве.

#фк спартак#кононов олег#товарищеские матчи#Футбол-Россия#рпл#фк мура
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта