Олег Кононов: Есть компоненты, над которыми еще надо поработать

Футбол 12 февраля 2019 18:18 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги контрольного матча со словенским клубом «Мура» (1:1).

— Можете подвести итоги игры и этого тренировочного сбора?

— Сбор прошел, самое главное, удачно в том, что мы довели до конца планируемую работу: игроки выложились, получили нагрузку, необходимую на этот период. Было тяжело играть — это следствие непростого сбора, а соперник очень хотел играть на контратаках, проводить быстрые атаки. Где-то пару моментов у них было, а все остальное мы пресекали.

Что касается сбора и игры — есть компоненты, над которыми еще надо поработать, для этого у нас есть еще четвертый сбор, а то что уже просматривается определенная организация игры — для меня очевидно. Если брать в целом, все требования, которые мы даем игрокам, — будет значительно видно в первой игре чемпионата. Для этого нам надо еще поработать.

— В процентном соотношении можно выразить уровень готовности игроков?

— Нет, пока еще не могу сказать, потому что уровень готовности показан, когда команда свежая, когда команда бежит. Сейчас на эту тему нет смысла говорить — мы в другом состоянии.

— Вас не пугает обилие ошибок в обороне?

— Ну на данный момент, если мы берем ту игру, которую мы проиграли «Словану», то там больше ошибок. В этот раз — меньше. Меня ничего не пугает, потому что это тренировочные сборы, - приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Добавим, что в следующем товарищеском матче «Спартак» 24 февраля сыграет с «Шерифом»., а первый матч в чемпионате России после перерыва «Спартак» проведет 3 марта против «Краснодара» в Москве.