Олег Кононов: Джикия кричал на игроков? На некоторых футболистов возложены обязанности командовать - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 18:51Источник: ФК «Спартак»Автор: Гичунцев Артур

Олег Кононов: Джикия кричал на игроков? На некоторых футболистов возложены обязанности командовать

Встреча прошла турецком городе Белек.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался об игре защитника Георгия Джикии в товарищеском матче против словенского клуба «Мура» (1:1).

«Джикия кричал на игроков передней линии? Футбол – мужская игра, и проявление эмоций – нормальное явление. Тот же Джикия командовал игроками атаки, чтобы они открывались и были в той зоне, где должны были быть.

На некоторых игроков возложены обязанности командовать игрой. В частности – на центральных защитников», – сказал специалист клубной пресс-службе.

24 февраля столичный клуб сыграет в товарищеском матче против «Шерифа».

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