Олег Кононов: Джикия кричал на игроков? На некоторых футболистов возложены обязанности командовать

Футбол 12 февраля 2019 18:51 Источник: ФК «Спартак» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла турецком городе Белек.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался об игре защитника Георгия Джикии в товарищеском матче против словенского клуба «Мура» (1:1).

«Джикия кричал на игроков передней линии? Футбол – мужская игра, и проявление эмоций – нормальное явление. Тот же Джикия командовал игроками атаки, чтобы они открывались и были в той зоне, где должны были быть.

На некоторых игроков возложены обязанности командовать игрой. В частности – на центральных защитников», – сказал специалист клубной пресс-службе.

24 февраля столичный клуб сыграет в товарищеском матче против «Шерифа».