Олег Кононов: Джикия кричал на игроков? На некоторых футболистов возложены обязанности командовать

Встреча прошла турецком городе Белек.
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался об игре защитника Георгия Джикии в товарищеском матче против словенского клуба «Мура» (1:1).
«Джикия кричал на игроков передней линии? Футбол – мужская игра, и проявление эмоций – нормальное явление. Тот же Джикия командовал игроками атаки, чтобы они открывались и были в той зоне, где должны были быть.
На некоторых игроков возложены обязанности командовать игрой. В частности – на центральных защитников», – сказал специалист клубной пресс-службе.
24 февраля столичный клуб сыграет в товарищеском матче против «Шерифа».