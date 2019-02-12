Сантьяго Солари: Завтра очень важная игра с «Аяксом», и мы думаем только о ней - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 21:21Источник: UEFA (УЕФА)

Сантьяго Солари: Завтра очень важная игра с «Аяксом», и мы думаем только о ней

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

- Когда проигрываешь, то все плохо. Победишь - и вот уже все хорошо. Завтра очень важная игра, и мы думаем только о ней.

«Аякс» исповедует комбинационный футбол, у них отличные футболисты. Нужно относиться к сопернику с уважением. Надеюсь, что мы сможем сыграть так же хорошо, как три дня назад, - приводит слова Солари официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме и начнется в 23:00 по московскому времени.

#лига чемпионов#солари сантьяго#фк реал мадрид#фк аякс
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