Тибо Куртуа: Не знаю ни одного игрока, который бы не хотел играть за «Реал» - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 22:42Источник: Goal.com

Тибо Куртуа: Не знаю ни одного игрока, который бы не хотел играть за «Реал»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о причинах перехода из «Челси» в испанский клуб.

- Я не знаю ни одного игрока, который бы не хотел играть за «Реал». Я был очень счастлив в «Челси», я чувствовал себя полностью интегрированным в клуб, и у меня были отличные партнеры по команде. У меня не было никаких проблем. Но затем появилось предложение от «Реала». Очевидно, когда мадридский клуб проявляет интерес - это самый большой вызов, который может получить футболист, - цитирует 26-летнего вратаря Goal.com со ссылкой на испанскую АВС.

Напомним, что переход голкипера обошелся мадридской команде в 35 миллионов евро. В текущем сезоне Куртуа провел 26 матчей за «Реал» и пропустил 32 мяча.

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