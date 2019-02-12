СМИ: Роналду пропустит матч с «Фрозиноне», он тренировался отдельно от общей группы

В текущем сезоне 34-летний португалец провел 31 матч, забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку туринского клуба в общей группе.
Как сообщает Calciomercato, нападающий занимался по индивидуальной программе. Отмечается, что его участие в матче 24-го тура серии А против «Фрозиноне» остается под вопросом.
Источник полагает, что главный тренер «Юве» » Массимилиано Аллегри решил предоставить небольшой отдых футболисту.
Отметим, что 20 февраля итальянцы сыграют против мадридского «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.