СМИ: Роналду пропустит матч с «Фрозиноне», он тренировался отдельно от общей группы - Советский спорт
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Футбол12 февраля 2019 22:54Источник: Calcio MercatoАвтор: Гичунцев Артур

СМИ: Роналду пропустит матч с «Фрозиноне», он тренировался отдельно от общей группы

В текущем сезоне 34-летний португалец провел 31 матч, забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку туринского клуба в общей группе.

Как сообщает Calciomercato, нападающий занимался по индивидуальной программе. Отмечается, что его участие в матче 24-го тура серии А против «Фрозиноне» остается под вопросом.

Источник полагает, что главный тренер «Юве» » Массимилиано Аллегри решил предоставить небольшой отдых футболисту.

Отметим, что 20 февраля итальянцы сыграют против мадридского «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

#серия а#фк фрозиноне#фк ювентус#роналду криштиану
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