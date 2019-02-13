Игорь Егоров: Перечить Мутко в том, что касалось «Зенита», не рекомендовалось

Будучи арбитром Егоров в знак протеста против наказания Гвардиса на время перестал судить.
Начальник «Енисея», бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров вспомнил, как в 2009 году никто из судей не поддержал его протест против наказания Александра Гвардиса.
Егоров приостановил судейскую деятельность до конца первого круга после того, как Гвардиса наказали за появление в составе «Зенита» лишнего легионера в матче с «Локомотивом».
– С единством, чувством локтя, товариществом у судейского корпуса проблемы, – сказал Егоров в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Разбрелись по закоулкам и шепчутся. Непростая тема, о которой сейчас не готов. Но времена тогда, кстати, были, может, и посложнее нынешних.
– В чем?
– Все понимали, откуда пришел в РФС Виталий Мутко. Перечить ему в том, что касалось «Зенита», не рекомендовалось. И действительно возникло недопонимание. Виталий Леонтьевич закусил удила, но в пределах разумного. Потом все сгладилось.