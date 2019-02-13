Даниэл Алвес: «ПСЖ» нужно лишиться девственности в Лиге чемпионов раз и навсегда - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 12:30Источник: Goal.comАвтор: Липкин Антон

Даниэл Алвес: «ПСЖ» нужно лишиться девственности в Лиге чемпионов раз и навсегда

Чемпионы Франции победили в гостях «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала.

Защитник «Пари Сен-Жермен» Даниэл Алвес после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0) на стадионе «Олд Траффорд» высказался о приоритетах команды в нынешнем сезоне.

«Наша цель – побеждать во всех турнирах, – приводит Goal.com слова 35-летнего бразильца. – Каждый день мы работаем ради того, чтобы добиться наших целей, будь то в Кубке Франции, Лиге чемпионов или лиге 1. Но победа в Лиге чемпионов будет приветствоваться.

Думаю, «ПСЖ» нужно потерять девственность в этом турнире раз и навсегда. Усердно работаем для этого.

У нас есть возможность выйти в следующий раунд, но нам нужно повторить то, что мы сделали сегодня. У «Манчестер Юнайтед» есть такая история в Лиге чемпионов, какой нет у нас. Так что нам следует показать хорошую игру, чтобы достичь своей цели».

Напомним, ответный матч пройдет 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«ПСЖ» ни разу в своей истории не побеждал в Лиге чемпионов.

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