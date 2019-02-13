Михаил Боярский: «Зениту» нужно было уезжать из Турции хотя бы с одним голом

Футбол 13 февраля 2019 13:25 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Актер Михаил Боярский раскритиковал "Зенит"за вчерашнее поражение от "Фенербахче" (0:1).

- Команда не готова. Наверно, есть ошибка Семака при выборе стартового состава. Такие ошибки, которые совершал «Зенит», я имею ввиду на уровне команды, не умеющей забивать пенальти, это непростительно. Нужно было уезжать из Турции с хотя бы одним голом, чтобы 21 числа было легче. Не все потеряно, но единственное, что может оправдать «Зенит» перед болельщиками, это игра 21 февраля. Игроки должны доказать свою состоятельность. Иначе, это обидное и неоправданное поражение. Хотя «Фенербахче» играл в начале гораздо лучше. Наша команда была не до конца готова психологически к такому напору.

Что касается пенальти, то я не имею понятия, почему бил Мак, а не Дзюба. Я внутри команды не нахожусь. Эти вопросы, в первую очередь, к Семаку. Может быть Дзюба отказался или неуверенно себя чувствовал, но факт есть факт — не забили. И получили красивый, хороший гол в ответ. Я знаю, что «Зенит» такая команда, которую пока не ударишь, она не ответит. Может быть, это подхлестнет ее 21 числа. Будем надеяться, - цитирует Боярского Sport24.ru.

Питерский клуб уступил на выезде в первом матче со счетом 0:1.