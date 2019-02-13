Эден Азар: Моуринью был особенным, но стиль Сарри и Гарсии больше подходит моей философии

Футбол 13 февраля 2019 14:19 Источник: ФК «Челси» Автор: Сметанникова Дарья

В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач в 32 матчах за «Челси».

Нападающий «Челси» Эден Азар рассказал о роли тренеров в его карьере, а также оценил нынешнего наставника лондонского клуба Маурицио Сарри.

«Все тренеры, с которыми я работал, дали мне что-то. Начиная с Клода Пюэля, под руководством которого я играл в «Лилле», и заканчивая Маурицио Сарри. Все они видят футбол по-разному, и именно поэтому сейчас я такой, какой есть. Каждый из них давал мне важные советы.

Жозе Моуринью был особенным, но стиль, которого придерживаются Сарри и Руди Гарсия, больше подходит моей футбольной философии», - цитирует Азара пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов Сарри.