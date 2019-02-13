Витсель считает, что между АПЛ и бундеслигой нет никакой разницы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол13 февраля 2019 14:44Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Витсель считает, что между АПЛ и бундеслигой нет никакой разницы

Ранее бельгиец выступал в чемпионатах Португалии, России и Китая.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» в преддверии первого матча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов сравнил АПЛ и немецкую бундеслигу.

«Не думаю, что чемпионат Англии сильнее немецкой бундеслиги. Все дело в хайпе. Согласен, матчи АПЛ смотрят больше людей, но это из-за того, что они доступнее.

Так сложилось, что все медиа мира нацелены больше на Англию, чем на Германию, Францию или Италию. Но я считаю, что серьезной разницы нет», – приводит слова Витселя Sport Buzzer.

Напомним, первый матч между командами состоится сегодня, 13 февраля и стартует в 23.00 мск.

#бундеслига#апл#фк боруссия дортмунд#витсель аксель
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта