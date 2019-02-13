Витсель считает, что между АПЛ и бундеслигой нет никакой разницы

Футбол 13 февраля 2019 14:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее бельгиец выступал в чемпионатах Португалии, России и Китая.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» в преддверии первого матча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов сравнил АПЛ и немецкую бундеслигу.

«Не думаю, что чемпионат Англии сильнее немецкой бундеслиги. Все дело в хайпе. Согласен, матчи АПЛ смотрят больше людей, но это из-за того, что они доступнее.

Так сложилось, что все медиа мира нацелены больше на Англию, чем на Германию, Францию или Италию. Но я считаю, что серьезной разницы нет», – приводит слова Витселя Sport Buzzer.

Напомним, первый матч между командами состоится сегодня, 13 февраля и стартует в 23.00 мск.