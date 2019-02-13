Бывший врач «Спартака»: Селихов пришел ко мне на прием, думаю, все будет нормально

Футбол 13 февраля 2019 15:07 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Напомним, игрок покинул поле в начале контрольного матча с братиславским «Слованом» (1:3), который прошел 9 февраля.

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен рассказал о своей встрече с голкипером красно-белых Александром Селиховым, который испытывает проблемы со спиной.

«У Селихова болит поясница. Он пришел ко мне на прием. Спросил его, в чем дело. Саша ответил: «Непонятно. Не падал, ничего такого не было».

Посмотрел его. Думаю, вскоре все будет нормально. На последнем сборе в Турции Селихов будет в полном порядке», – заявил Лю Хуншен, чьи слова приводит Sport24.ru.