«Спартак» сыграет с «Оренбургом» и «Шерифом» на заключительном сборе в Турции

Футбол 13 февраля 2019 15:40 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Стали известны соперники «Спартака» по заключительному сбору в турецком Белеке.

Сегодня футболисты «Спартака» вернулись в Москву из Турции, где прошел тренировочный сбор команды. Игроки проведут три выходных, а в субботу снова отправятся в Белек, где продолжат готовиться ко второй части сезона с 16 по 23 февраля.

19 февраля «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а 23 февраля – с действующим чемпионом Молдавии «Шерифом».

В первой игре после перерыва «Спартак» сыграет с «Краснодаром» 3 марта. После 17 туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.