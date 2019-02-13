Нойер поможет «Баварии» в матче с «Аугсбургом» - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 16:10Источник: ФК «Бавария»Автор: Сметанникова Дарья

Нойер поможет «Баварии» в матче с «Аугсбургом»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустил три матча команды из-за травмы большого пальца руки.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач сообщил, что 32-летний голкипер сможет сыграть против «Аугсбурга» в 22-м туре бундеслиги.

«Тренировались все, кроме Арьена Роббена и Корентена Толиссо, включая Мануэля Нойера. Он в порядке и может сыграть в пятницу», - приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенской команды.

19 февраля «Бавария» сыграет в гостях с «Ливерпулем» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

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