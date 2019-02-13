Джорджо Кьеллини: Роналду – как Болт и Федерер, полезно знать привычки тех, у кого есть дополнительный двигатель

Футбол 13 февраля 2019 16:37 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

Защитник «Ювентуса» учится у португальца.

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, чему учится у форварда команды Криштиану Роналду.

«Я любознательный человек, – приводит Football Italia слова 34-летнего итальянца. – Я умею наблюдать, и мне нравится учиться. Иметь в команде такого игрока, как Роналду, – это интересно.

Он, как Болт и Федерер. И знать привычки тех, у кого есть дополнительный двигатель, полезно. Не для того, чтобы повторять за ним, но чтобы расширять свой кругозор».

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел 31 матч за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.