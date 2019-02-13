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Футбол13 февраля 2019 17:25Источник: Football ItaliaАвтор: Липкин Антон

Альбиоль может не сыграть до конца сезона

Испанцу прооперировали левое колено.

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль может пропустить оставшуюся часть сезона, сообщает Football Italia.

33-летний испанец решил прибегнуть к операции на левом колене, восстановление после которой может затянуться до июня.

В нынешнем сезоне Альбиоль провел 22 матча в чемпионате и Лиги чемпионов и забил один. После Нового года он выходил на поле дважды: 20 января с «Лацио» (2:1) и 26 января с «Миланом» (0:0).

Травма Альбиоля позволит получать больше игрового времени сербу Николе Максимовичу, который весну прошлого года провел на правах аренды за «Спартак», и румыну Владу Кирикешу.

Напомним, в четверг в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» сыграет в гостях с «Цюрихом».

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