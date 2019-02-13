Олег Саленко: «Зенит» с вероятностью 70-80% выйдет в следующую стадию Лиги Европы - Советский спорт
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Футбол13 февраля 2019 18:36Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Олег Саленко: «Зенит» с вероятностью 70-80% выйдет в следующую стадию Лиги Европы

Накануне «Зенит» проиграл «Фенербахче» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, который прошел в Стамбуле.

Бывший нападающий «Зенита» Олег Саленко оценил шансы петербургской команды на выход в следующую стадию Лиги Европы.

«Сейчас стамбульцы, у которых есть проблемы во внутреннем чемпионате, не та команда, которую стоит бояться. Ответная встреча будет домашней для «Зенита». Я бы сказал, что с вероятностью 70-80 процентов зенитовцы выйдут в следующую стадию Лиги Европы.

Просто «Зениту» нужно сделать выводы. Ведь турки традиционно по-разному играют дома и в гостях, это абсолютно разные команды. При своих болельщиках они несутся вперед пока есть силы, в гостях — иначе. Соответственно, сине-бело-голубым нужно будет сделать ставку на более агрессивную игру», - цитирует Саленко «Матч ТВ».

Ответная игра «Зенит» - «Фенербахче» пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

#саленко олег#фк зенит#фк фенербахче#лига европы#Футбол-Россия
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