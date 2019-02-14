Маурисио Почеттино – о матче с «Боруссей»: Второй тайм был просто фантастическим - Советский спорт
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14 февраля 06:15Футбол

Маурисио Почеттино – о матче с «Боруссей»: Второй тайм был просто фантастическим

Встреча прошла в Лондоне.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал комментарий после победы над дортмундской «Боруссией» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я бы не сказал, что команда нервничала, но второй тайм мы провели намного лучше. В перерыве мы показали игрокам несколько ситуаций, которые могли бы сложиться по-другому. Мы пытались помочь команде принимать правильные решения и действовать наилучшим образом. Плюс, вам всегда нужна удача.

С самого начала нам было очень сложно как в фазе владения, так и без мяча. У нас немного не получалось играть так, как нам хотелось, но второй тайм был просто фантастическим. После гола мы начали играть с большей уверенностью.

Это была просто великолепная игра в исполнении моих футболистов. Впрочем, это лишь первая половина матча. 3:0 – очень хороший результат, но мы должны ехать в Дортмунд с настроем на победу. Результат прекрасный, но у нас ещё много работы.

Мы так счастливы. Парни заслужили самых лестных слов, потому что показали фантастическую игру. Мои игроки – герои», – приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч команд состоится 5 марта в Дортмунде.

источник: UEFA (УЕФА)
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