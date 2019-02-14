Ян Вертонген: «Боруссия» выглядела очень сильно и имела преимущество Встреча прошла в Лондоне.

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген пообщался с пресс-службой УЕФА после победы над дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

«Боруссия» выглядела очень сильно в первом тайме и имела преимущество на поле. Они немного потеряли концентрацию, и мы смогли перевернуть ход игры. Они не лучшим образом действовали в завершающей фазе атак, и во втором тайме игра изменилась.

Быстрый гол нам помог, а они выглядели так, будто были бы довольны и счётом 1:0», – приводит слова Вертонгена пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч команд пройдет 6 марта в Дортмунде.