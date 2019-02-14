«Барселона» начала переговоры с Месси по новому контракту

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил о начале переговоров с Лионелем Месси о продлении трудового соглашения, которое в силе до 2021 года.
«Мы предложили ему новый контракт. Надеюсь, он останется в команде. Это единственный футболист «Барселоны», который будет связан с нами вечно», – сказал функционер, чьи слова приводит RT со ссылкой на MARCA.
Напомним, аргентинец является воспитанником каталонского клуба и выступает за первую команду с 2004 года.
Ранее сообщалось, что форвард получил предложения от миланского «Интера» и «Манчестер Сити».