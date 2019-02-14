Сантьяго Солари: Верим VAR и тому, что говорят судьи Встреча прошла в Амстердаме.

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал решение судей бригады отменить гол защитника «Аякса» Николаса Тальяфико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что касается отмененного гола, то у тренеров нет мониторов, чтобы пересмотреть эпизод. Мы верим VAR и тому, что говорят судьи», – приводит слова специалиста «Газета.Ru» со ссылкой на Marca.

Напомним, аргентинец переиграл голкипера «сливочных» Тибо Куртуа и открыл счет, однако словенский судья Дамир Скомина воспользовался системой VAR и отменил его гол.

Добавим, что ответный матч команд состоится 5 марта в Мадриде.