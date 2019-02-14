Сон Хын Мин: Подача Вертонгена была просто невероятной 31-летний бельгиец забил гол и отдал голевой пас.

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оценил игру защитника лондонского клуба Яна Вертонгена в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:0).

«С точки зрения техники он просто невероятен. Он может играть на любой позиции. Он заслужил этот гол и этот ассист.

Мы забили первый мяч в очень важный момент – его подача была просто невероятной, нереальной. Мне жаль, что я побежал радоваться в другую сторону, а не к нему», – приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответный матч команд пройдет 5 марта в Дортмунде.