Джейдон Санчо: Мы могли лучше справиться с Соном во втором тайме «Боруссия» проиграла «Тоттенхэму» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Джейдон Санчо прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«У меня нет слов, – приводит слова 18-летнего британца официальный сайт УЕФА. – Они заслужили победу. Мы потеряли внимание.

Сон – хороший игрок, но мы могли лучше справиться с ним во втором тайме. Мы по-прежнему остаемся в турнире и к ответному матчу подойдем с верой в то, что сможем забить».

Напомним, все три гола «шпоры» забили после перерыва. Авторами забитых мячей стали кореец Сон Хын Мин, бельгиец Ян Вертонген и испанец Фернандо Льоренте.

Ответный матч пройдет 5 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.