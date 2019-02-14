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Футбол14 февраля 2019 11:25Источник: BBCАвтор: Гичунцев Артур

Умер бывший тренер «МЮ», воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза

Об этом сообщает ВВС.

Бывший тренер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Эрик Харрисон скончался на 82-м году жизни.

Он выступал в качестве игрока за «Манчестер Юнайтед», а позже стал одним из тренеров молодежной команды «красных дьяволов», где проработал почти 27 лет.

Специалист выиграл молодежный чемпионат в 1992 году. Он работал с такими игроками, как Гари Невилл, Фил Невилл, Ники Батт, Робби Сэвидж, Райан Гиггз, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм.

«Сегодня мы потеряли человека, который сделал нас теми, кем мы являемся. Он научил нас игре, научил никогда не сдаваться. Он рассказал нам, как нужно побеждать, и показал, что мы должны делать, чтобы играть за «Юнайтед». Эрик, мы обязаны тебе всем», – написал в своем Twitter Гари Невилл.

#апл#фк манчестер юнайтед
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