Умер бывший тренер «МЮ», воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза

Бывший тренер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Эрик Харрисон скончался на 82-м году жизни.

Он выступал в качестве игрока за «Манчестер Юнайтед», а позже стал одним из тренеров молодежной команды «красных дьяволов», где проработал почти 27 лет.

Специалист выиграл молодежный чемпионат в 1992 году. Он работал с такими игроками, как Гари Невилл, Фил Невилл, Ники Батт, Робби Сэвидж, Райан Гиггз, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм.

«Сегодня мы потеряли человека, который сделал нас теми, кем мы являемся. Он научил нас игре, научил никогда не сдаваться. Он рассказал нам, как нужно побеждать, и показал, что мы должны делать, чтобы играть за «Юнайтед». Эрик, мы обязаны тебе всем», – написал в своем Twitter Гари Невилл.

We’ve lost our mentor , our coach and the man who made us. He taught us how to play , how to never give up , how important it was to win your individual battles and what we needed to do to play for Manchester United Football Club. Eric we owe you everything ❤️ pic.twitter.com/iv0uisTGCl