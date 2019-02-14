Рауль Рианчо: Были предложения от двух команды сегунды, но в приоритете – возвращение в Россию

Футбол 14 февраля 2019 13:04 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Бывший тренер «Рубин», киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о планах на будущее.

«У меня были предложения от двух команд испанской Сегунды, но я решил отдохнуть до мая, побыть рядом с мамой. После смерти папы, в июле прошлого года, прошло не так много времени, и она нуждается в поддержке. Тренерскую деятельность надеюсь возобновить уже в новом сезоне. В приоритете — возвращение в Россию. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам, выстраивать с ними правильные отношения и способствовать реализации их лучших качеств», - приводит слова Рианчо «Чемпионат».

Напомним, после отставки главного тренера Массимо Карреры Рианчо тренировал «Спартак» в шести матчах, в которых одержал две победы («Анжи» – 1:0 и «Рейнджерс» – 4:3), дважды сыграл вничью («Рейнджерс» – 0:0 и «Рубин» – 1:1) и потерпел два поражения («Урал» – 1:2 и «Уфа» – 0:2).