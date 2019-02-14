Олег Кузьмин: Навас мог бы спокойно поиграть в нашем чемпионате еще один год

Футбол 14 февраля 2019 13:09 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

39-летний испанский защитник объявил о завершении карьеры в свой день рождения.

Бывший защитник «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал решение Сесара Наваса завершить карьеру.

«Сесар Навас — это человек с большой буквы, он настоящий лидер, капитан и легенда. Как человек он потрясающий. С ним было очень приятно выходить на поле и находится в одной команде. До сих пор мы общаемся и иногда переписываемся. Он был постоянно в прекрасной физической форме и всегда был в позитивном настроении, чтобы не происходило. Думаю, что на его позиции он мог бы спокойно еще поиграть в нашем чемпионате один год», - цитирует Кузьмина Sport24.ru.

Напомним, воспитанник «Реала» перешел в «Рубин» в 2009 году из «Расинга» и выступал за команду до 2015 года. После этого испанец провел два сезона в «Ростове», а в 2017 году вернулся в Казань. Всего на его счету 255 матчей за «Рубин», четыре гола и четыре результативные передачи.

В составе «Рубина» Навас стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2012).